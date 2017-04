Hamilton - Vettel, chaud - froid, Renault : Les trois enjeux du Grand Prix de Russie à Sotchi

Guerre froide ?

À Ferrari les Grands Prix chauds, à Mercedes les plus frais ? Les températures douces attendues à Sotchi pourraient jouer en faveur des Flèches d’argent, qui ont mené chaque tour des trois précédentes éditions. Lewis Hamilton, qui s’y est imposé à deux reprises (pour une à Nico Rosberg), pourrait en profiter pour rejoindre son rival Sebastian Vettel au championnat, si la lutte en tête entre eux se confirme.



Cette saison, cependant, la concurrence est plus affûtée. La Scuderia a remporté deux Grands Prix sur trois, en partie grâce à des erreurs stratégiques de ses adversaires, en partie en raison des difficultés de Mercedes à contrôler l’usure des gommes (pourtant plus résistantes cette année) à l’arrière lorsque le réservoir est bien rempli. On peut supposer que cette surexploitation des gommes explique en partie sa compétitivité en qualification et ses tracas en course.



Les ingénieurs de Brackley ont consacré les récents essais de Bahreïn à la recherche d’une solution. Le comportement de la monoplace argentée avec les gommes supertendres et ultratendres retenues ce week-end indiquera si les progrès effectuées par Mercedes sont suffisants. La pole position sera une fois encore déterminante, tout comme un bon départ. Malgré la réduction des assistances cette saison, les envols n’ont pas été trop chaotiques, hormis le recul d’Hamilton derrière Vettel à Sakhir.



Sur le papier, et d’après ce que l’on a pu observer lors des trois premiers Grands Prix, le pire scénario pour Ferrari serait une piste favorisant la puissance, dans des conditions climatiques froides, avec un revêtement peu abrasif, qui induit un seul arrêt. Soit exactement ce que présente Sotchi…

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Chine 2017AFP

Un match à deux... ou à quatre ?

Sur les trois manches disputées, Vettel et Hamilton (qui se sont partagés sept des neuf derniers titres mondiaux en F1) ont chaque fois réalisé un 1-2. Certes, on n’a pas encore vu de lutte rapprochée entre les deux adversaires, mais ce n’est, espérons-le, que partie remise. On a vu, par contre, combien ces deux leaders dominaient leurs équipiers respectifs.



Ainsi, Kimi Räikkönen court toujours après son premier podium depuis quinze courses. Valtteri Bottas, quant à lui, cherchera à faire oublier sa décevante performance en course à Bahreïn, après sa belle pole position. On rappellera toutefois qu’il avait souffert en début de Grand Prix du mauvais gonflage de ses pneumatiques (une panne de générateur n’ayant pas permis de les mettre à la bonne pression sur la grille). Justement, Sotchi est le terrain de jeu favori du Finlandais, qui ne s’y est jamais moins bien qualifié que troisième et y a décroché un podium (en 2014). De quoi permettre au pilote qui venait du froid de signer une deuxième pole d’affilée ?

Si le match à deux se confirme entre Hamilton et Vettel, la compétitivité de leur voisin de garage y jouera un rôle important. Il est intéressant de noter que les deux Scandinaves n’ont pris aucun point à l’adversaire principal de leur équipier. Pire, ils ont pu parfois gêner ces derniers : Kimi a fait perdre du temps à Sebastian en Chine, et Valtteri à Lewis à Bahreïn. Il ne s’agit pas de condamner l’un et l’autre à un statut de numéro deux, mais de leur permettre de prendre le maximum de points sans bloquer leur équipier s’il est plus rapide… tout en respectant l’essence de la course (si un pilote est plus rapide, il doit pouvoir dépasser tout seul). Une vraie gageure pour Toto Wolff et Maurizio Arrivabene.

Kimi Räikkönen (Ferrari) au Grand Prix d'Australie 2017Ferrari S.p.A.

Renault : En marche !

La R.S.17 se comporte mieux en qualification qu’en course, un peu comme la Mercedes, toutes proportions gardées. Nombre d’écuries peinent à trouver la bonne fenêtre d’exploitation des gommes 2017, en début de relais. Renault apportera sur les bords de la Mer noire un nouvel aileron avant, censé atténuer le problème. Ce week-end permettra de vérifier que la solution fonctionne effectivement. Par ailleurs, encore non confirmée, l’installation du nouveau MGU-K, revu et corrigé, permettrait de faire rouler la Renault dans une configuration 2017 complète, tout en améliorant la répartition du poids sur toutes les monoplaces propulsées par le V6 français.



Il y a deux semaines, le Losange a marqué ses premiers points de la saison (Hülkenberg, 9e). Pour conquérir la cinquième place du classement des constructeurs (objectif avoué de l'écurie), il faut encore monter en puissance et récolter régulièrement des points. L’an passé, en Russie, le Losange avait ramené six unités dans son escarcelle, Kevin Magnussen bénéficiant du chaos du premier tour, il est vrai.



Sur la piste tracée dans l’ancien parc olympique, un ancien pilote Renault a toujours bien figuré. Fernando Alonso y a terminé deux fois dans le top 6, lui qui n’a toujours pas vu le drapeau à damier en 2017.

Nico Hulkenberg (Renault) sur le circuit de BahreinPanoramic

