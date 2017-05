Lewis Hamilton (Mercedes) : "J'étais comme pétrifié"

Lewis Hamilton a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Hors du coup pendant trois jours à Sotchi, le Britannique s'est montré heureux de la première victoire de son coéquipier de Mercedes, Valtteri Bottas, dimanche à l'issue de la 4e manche du Mondial.

Seulement quatrième sur la grille, jamais dans la cadence de la W08 n°77 ni des Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, le triple champion du monde a raté le podium après huit présences consécutives. Et pour la première fois depuis sept courses, il n'a pas bouclé un tour en tête.

Quatrième à 36 secondes, il peut juste se dire que sa première défaite de la saison face à Valtteri Bottas lui profite quand même un peu car le Finlandais a pour la première fois pris des points à son rival direct pour le titre, Sebastian Vettel.

"Toute mes félicitations à Valtteri !", s'est-il exclamé. "Il a fait un travail exceptionnel et mérite vraiment sa victoire. Il a été rapide tout le week-end et il a fait un sacré bon boulot pour l'équipe. C'est un coéquipier fantastique et c'est toujours une sensation incroyable de remporter son premier Grand Prix."

Le Top 3 aurait été son maximum

"Pour moi, ce fut un week-end éprouvant", a-t-il poursuivi. "Je n'ai tout simplement pas été assez rapide. Je n'avais jamais rencontré eu de tels problèmes de refroidissement auparavant et j'ai été hors du coup dès le départ."

"Dès les premiers tours du Grand Prix, j'étais comme pétrifié. Je n'arrivais pas à hausser mon rythme en course. J'ai compris après pourquoi je n'étais pas assez rapide et j'ai essayé d'endiguer le mal autant que possible."

"Je pense que j'avais la vitesse pour rivaliser avec Kimi mais la voiture n'arrêtait pas de surchauffer. Si j'avais eu le rythme, j'aurais fini mieux classé (...) J'ai eu un aperçu en qualification de ce à quoi ça ressemblerait en course, j'ai quelques idées là-dessus, mais il va falloir abattre pas mal de travail pour comprendre."

"Au moins ai-je ramené de gros points à l'équipe. J'espère retrouver le rythme à la prochaine course", a-t-il conclu.