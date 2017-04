Sebastian Vettel (Ferrari) en pole devant Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas

L'armée rouge en force à Sotchi ! Samedi sur les bords de la mer Noire, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen ont placé leurs Ferrari en première ligne du Grand Prix de Russie, une première depuis le Grand Prix de France 2008, lorsque Kimi Räikkönen était parti devant Felipe Massa.

Manifestement à l'aise depuis le début des essais de la 4e manche du Mondial, l'Allemand a arraché la pole position avec un tour en 1'33"194, battant de 0"059 son coéquipier finlandais, qui possédait 0"1 d'avance sur sa propre position de pointe avant de commettre une faute dans le dernier virage.

Première Q3 pour Ocon

En proie à des problèmes de performance sur ses deux machines depuis vendredi, Mercedes a donc vu sa série de 18 positions de pointe (et 30 premières lignes) stoppée net par Maranello. Au volant de leurs W08 qui n'auront pas totalement comblé leur retard, Valtteri Bottas a terminé 3e à 0"095 et Lewis Hamilton 4e à 0"573. Et les Gris ne sont pas optimistes pour la suite. "Le rythme des Ferrari est très élévé en course", a souligné Lewis Hamilton à sa descente de voiture.

"Ferrari est clairement plus rapide", a estimé Valtteri Bottas. "Tout le week-end, ils ont eu la main et mieux exploité les pneus les plus tendres (ndlr : les "ultra tendre")."

Inaccessibles pour le reste du peloton, les Ferrari et les Mercedes ont laissé Daniel Ricciardo (Red Bull) à 1"711 - autant dire un gouffre - alors que Felipe Massa (Williams) et Max Verstappen (Red Bull) ont été les seuls autres à se maintenir dans la limite des deux secondes.

Nico Hülkenberg (Renault), 8e à 2"019, a une fois de plus battu les Force India : Sergio Pérez s'est classé 9e à 2"143 devant son coéquipier français Esteban Ocon, pour la première fois en Q3, à 2"236.

Miné par des problèmes de freins mais pas seulement, Romain Grosjean (Haas) a signé le dernier temps.