Sebastian Vettel (Ferrari) : "Massa a fait deux faveurs à Bottas"

Sebastian Vettel était assez remonté contre Felipe Massa hier à l’arrivée du Grand Prix de Russie, après avoir été gêné par le pilote brésilien dans le dernier tour de course.



Alors que Valtteri Bottas avait tout de suite pu doubler la Williams en activant son DRS dans la ligne droite de départ et d’arrivée, Vettel, qui était revenu à moins d’une seconde de la Mercedes, avait dû attendre quatre virages avant de pouvoir passer Massa à son tour, ce qui lui avait fait perdre un temps précieux.



"Il a fait deux faveurs à Valtteri aujourd’hui", pestait le leader du championnat lors des interviews d’après-course.

"Tout d’abord en lui permettant de prendre l’aspiration dans le dernier tour, ce qui signifie que je ne tirais plus aucun bénéfice du DRS, alors que je cravachais depuis une dizaine de tours pour revenir dans la fenêtre d'activation. Et ensuite en le laissant passer directement. Je ne sais pas s’il savait qu’il y avait une autre voiture qui arrivait derrière lui. Je ne pense pas. Au final, il m’a fait perdre du temps, mais c’est ce qui arrive quand vous rattrapez un retardataire..."En terminant deuxième du Grand Prix de Russie, Vettel a néanmoins accru son avance de six points sur Lewis Hamilton au championnat. Treize unités les séparent désormais.