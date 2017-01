Häkkinen : "Michael est une personnalité incroyable et un grand homme"

Mika Häkkinen espère qu’il pourra un jour revoir Michael Schumacher, son ancien rival, sur pied. Schumacher, qui fête aujourd’hui son 48e anniversaire, poursuit sa longue rééducation à son domicile, trois ans après avoir été victime d’un très grave accident de ski dans les Alpes françaises.



"Michael est une personnalité incroyable et un grand homme", déclare Häkkinen au journal allemand, Bild. "Je suis aussi affecté par ce qui lui est arrivé que quiconque. J’adorerais apprendre qu’il réalise des progrès dans sa rééducation et j’espère que je pourrai le revoir sur pied un jour."



Mika Häkkinen a livré quelques féroces batailles à Michael Schumacher au carrefour des années 90 et 2000, notamment en 1998, quand il a remporté le premier de ses deux titres de champion du monde. En 2000, le dépassement du Finlandais à Spa sur l'Allemand est resté dans les mémoires, mais Schumi avait eu le dernier mot end écrochant le titre en fin de saison.

