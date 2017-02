Hülkenberg pense déjà à... 2018

Nico Hülkenberg entame cette année le nouveau chapitre de sa carrière en Formule 1, cette fois-ci avec le Renault Sport F1 Team, après trois dernières saisons passées chez Force India.

L’Allemand, vainqueur 2015 des 24 Heures du Mans, est déterminé à travailler main dans la main avec Renault afin de ramener l’écurie française au sommet en F1.



"C'est une nouvelle opportunité fantastique", déclare-t-il. "J’ai toujours désiré piloter pour un constructeur officiel et c'est une équipe qui a jadis été au sommet et qui se bat pour y revenir."

"L’occasion était trop belle tant je veux jouer les victoires et les titres. Renault est revenu officiellement l'an passé et nous partageons les mêmes ambitions. C'est génial pour les deux parties."

"Beaucoup de travail nous attend et nous recherchons tous une relation positive à long terme, ajoute Hulk.2017 arrive certes après une année de construction où les progrès et la croissance étaient cruciaux dans de nombreux domaines pour préparer l'avenir." "Le but est d’être au milieu du peloton cette saison et de se préparer à aller encore plus loin en 2018. Cela m’inspire et me donne envie d’y ajouter ma patte pour que l’on avance tous un peu plus vite", conclut-il.



