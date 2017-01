Jolyon Palmer espère beaucoup de points… et un podium en 2017

Pour sa deuxième saison dans le baquet d'une monoplace française, Jolyon Palmer estime que Renault doit avoir pour objectif de finir chaque course dans les points en 2017. S’ils y parviennent, cela voudra dire que Renault et son pilote britannique auront réalisé d’importants progrès en l'espace d'à peine un an, après n’avoir signé que trois top 10 la saison dernière avec la RS16.



"Nous pensons que les trois équipes de pointe, à savoir Mercedes, Red Bull et Ferrari, continueront à faire la course en tête cette année", déclare Palmer à Autocar. Mais nous pouvons être à la lutte avec les équipes du deuxième groupe, qui devrait être composé de Williams, Force India, McLaren et peut-être Toro Rosso. Nous voulons nous battre pour des points à chaque course."

"Si Force India y est parvenue à deux reprises, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire"

Le Britannique rêve même d’un podium cette saison, prenant comme exemple les deux top 3 réalisés par Force India en 2016. "Je rêve d’un podium, admet le pilote anglais de 25 ans. Naturellement, c’est difficile de savoir à quoi s’attendre pour le moment. Les premiers essais hivernaux n’ont même pas encore eu lieu. Pour signer un podium, nous devrons réaliser une course parfaite. Mais si Force India y est parvenue à deux reprises en 2016, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire cette année."



Lors de l’annonce de son retour en Formule 1 avec sa propre équipe d’usine, Renault avait précisé que son objectif était de pouvoir se battre pour des podiums à partir de 2018, et non 2017....

