Lance Stroll : "Massa sera là pour me guider"

Depuis plusieurs mois, le nom de Lance Stroll est sur beaucoup de lèvres. Bien qu'il n'effectuera ses débuts officiels que le week-end du 26 mars au Grand Prix d'Australie, le jeune Canadien jouit déjà d'une attention médiatique logiquement décuplée depuis l'annonce de sa titularisation chez Williams.



Alors qu'il vient de décrocher son permis de conduire, celui qui fut sacré champion de Formule 3 en 2016 se considère aujourd'hui comme privilégié de débuter au sein d'une écurie aussi prestigieuse et, qui plus est, aux côtés d'un pilote d'expérience comme Felipe Massa. "Je suis impatient de faire équipe avec Felipe, déclare Stroll dans une vidéo (ci-dessous) postée sur le compte Twitter de Williams. Je le considère avant-tout comme une référence. Il sera là pour m'aider, me guider même si l'on reste des compétiteurs prêts à se battre l'un contre l'autre."



"C'est un gars très sympa, qui a beaucoup de respect pour les pilotes, poursuit-il. J'apprécie aussi chez lui son esprit d'équipe. Ce n'est pas son genre de créer des problèmes au sein d'un team qu'il veut faire gagner. En tant que jeune, vous ne pouvez espérer mieux comme équipier."





