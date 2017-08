Lewis Hamilton : "Le jour où je quitterai Mercedes, cela signifiera que je quitterai la F1"

Parmi les fantasmes qui nourrissent cette période creuse pour alimenter les rumeurs de transferts, même le triple Champion du monde Lewis Hamilton y va de son petit couplet. Interrogé sur la suite de sa carrière, il a en effet indiqué qu'il ne se voyait pas quitter le giron de Mercedes :"Le jour où je quitterai Mercedes, a-t-il affirmé,cela signifiera que je quitterai la F1."



"Cette équipe est totalement dévouée à notre mission de gagner des titres,clame Lewis.Il y a une exigence d'excellence qui est impressionnante et, lorsque nous rencontrons un week-end difficile comme lors du dernier Grand Prix en Hongrie, je sais qu'ils vont redoubler d'effort pour nous fournir une voiture gagnante à Spa."





Certes, la trêve estivale impose la fermeture des usines pendant deux semaines, mais on devine que le rapide tracé belge sera plutôt favorable aux Mercedes dans leur lutte avec les Ferrari. La course au développement n'est pas gagnée pour autant avec encore neuf manches au calendrier, aussi ne faudra-t-il pas relâcher le programme dans les deux camps jusqu'à la fin de la saison.

Hamilton balaie l'hypothèse Ferrari et entreouvre la porte aux écuries britanniques

"On évoque souvent la possibilité d'un transfert chez Ferrari, mais je ne vois aucune raison de changer d'employeur, poursuit Hamilton. J'ai toujours été lié à Mercedes, dès mes débuts internationaux en karting dans le junior team AMG avec Nico Rosberg. C'est ma famille et si Ferrari est évidemment une équipe prestigieuse, je ressens plus d'intérêt pour les voitures de grand tourisme qu'elle produit que pour la Scuderia."



En bon Britannique, Lewis a aussi déclaré qu'il serait cool de courir pour un team comme Williams, tout en rééditant sa volonté de rester lié à Mercedes jusqu'à la fin de sa carrière. Selon certains observateurs, celle-ci pourrait intervenir plus tôt qu'on ne le pense, mais Hamilton estime lui-même qu'à 32 ans il a encore de beaux jours devant lui.



