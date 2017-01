Liberty veut aider les promoteurs des Grands Prix

L'ère nouvelle dans laquelle entre la F1 devrait notamment permettre de redéfinir un modèle économique différent des Grands Prix. Liberty Media envisage en effet de faire passer le calendrier du championnat du monde à 25 épreuves, en développement notamment le sport aux Etats-Unis.

New York, Miami et Las Vegas ont été citées comme villes susceptibles d'accueillir la F1 dans un avenir plus ou moins proche, même s'il faut compter trois à quatre ans pour monter un dossier crédible et construire un circuit digne de ce nom, y compris de type urbain.



"Je pense qu'il est un peu tôt pour deviner quelles seront les intentions des nouveaux dirigeants vis-à-vis des Grands Prix,a déclaré Bobby Epstein, propriétaire du COTA (Circuit Of The Americas) à Austin. Les promoteurs vont vouloir négocier à la baisse et j'ai cru comprendre que Liberty était prêt à étudier différents moyens pour les aider."

"Cela pourrait en effet se produire,n'a pas caché Ross Brawn, le nouveau directeur général de la F1.On ne peut ignorer les difficultés financières auxquelles certains Grands Prix font face, mais on peut voir les choses de deux manières : soit demander moins, soit aider les organisateurs à améliorer leur show et leurs revenus."

