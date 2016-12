Mark Webber : "Il faut s'arrêter à temps"

Au moment où plusieurs pilotes de sa génération ont annoncé leur retraite et où le Champion du monde en titre tire sa révérence, Mark Webber s'est exprimé tandis qu'il vient lui-même de raccrocher son casque après trois saisons fructueuses avec Porsche en WEC.



Le vétéran australien, qui a gagné neuf des 215 Grands Prix auxquels il a pris part, estime important de pouvoir décider soi-même de mettre un terme à sa carrière. En cela, il respecte la décision prise par Nico Rosberg après la conquête de son titre.



"C'est sa liberté de choix, concède Webber. Mentalement, c'est un sport très exigeant et Nico ne semblait plus en mesure d'y consacrer la même énergie. Quand j'ai arrêté la F1, je l'ai fait de mon propre chef pour la quitter sans regret. J'avais fait de mon mieux, même si j'ai loupé de peu le titre en 2010 quand j'ai été diminué physiquement suite à une vilaine chute en VTT."

Webber met en garde Button et Massa

"Quand je vois Jenson (Button) prendre une année sabbatique ou Felipe (Massa) déjà tenté par un come-back, je leur dis : attention, les gars ! développe-t-il. J'ai pris beaucoup de plaisir en courant pendant trois saisons chez Porsche, mais après l'accident au Brésil l'an dernier je me suis demandé si le jeu en valait vraiment la chandelle... C'est un signe qui ne trompe pas : poser la question, c'est y répondre."

Felipe Massa cryingAFP

Mark Webber s'est aussitôt recyclé, comme nombre de ses anciens confrères, en consultant pour la chaîne de télévision britannique Channel 4 aux côtés notamment de David Coulthard, qui fut son équipier chez Red Bull.



