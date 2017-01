Mateschitz à Vettel : "Le rouge n'est pas ta couleur"

Dietrich Mateschitz a révélé dans une interview accordée au magazine Speedweek qu’il taquinait régulièrement Sebastian Vettel concernant sa décision prise fin 2014 de rejoindre la Scuderia Ferrari.



"Je parle de temps en temps avec Seb, quand j’assiste à un Grand Prix ou par téléphone", explique le grand patron de Red Bull. "On parle toujours de banalités, mais je lui dis toujours que le rouge n’est pas sa couleur !"

Mateschitz a par ailleurs confirmé que Mercedes avait approché Red Bull après la décision de Nico Rosberg de quitter la Formule 1. "Helmut Marko et Niki Lauda en ont discuté, mais c’était plutôt sur le ton de l’humour, a-t-il indiqué.Tout le monde sait que nos pilotes ne sont pas disponibles." Daniel Ricciardo et Max Verstappen sont sous contrat avec Red Bull jusque fin 2018.



