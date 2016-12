McLaren dément un engagement au Mans avec Alonso

McLaren a démenti qu'elle préparait un engagement au Mans en GTE Pro, avec Fernando Alonso au volant, en juin prochain. Hier soir, le site espagnol Motor y Racingavait rapporté que le double champion du monde de Formule 1 pourrait disputer les prochaines 24 Heures du Mans avec McLaren à bord d’une 650S GT3 adaptée au nouveau règlement de l’épreuve d’endurance.

Les noms de Jenson Button et de Mark Webber étaient même évoqués pour compléter l’équipage. Nous nous en étions fait écho avec les réserves d'usage, au conditionnel et avec un point d'interrogation.



Un porte-parole de l’écurie a toutefois démenti cette rumeur ce jeudi matin. "Cette histoire est complètement fausse, et Zak (Brown, le directeur exécutif de McLaren, ndlr) n’a jamais suggéré une telle chose", a-t-il indiqué.



Il apparaît que le 28 décembre est une date particulière en Espagne, la "fête des innocents" qui autorise à faire des farces comme annoncer des informations saugrenues... Bien joué !