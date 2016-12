Mick Schumacher confirmé en F3 pour 2017

Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde de F1, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière et rejoindra le championnat d'Europe de Formule 3 en 2017. Schumi Jr, âgé de 17 ans, a été confirmé aujourd'hui par le Prema PowerTeam avec lequel il s'est illustré cette année en F4 allemande et italienne. Auréolé du titre de vice-champion dans chacune des compétitions, il s'est adjugé pas moins de dix victoires, six pole-positions et un total de 22 podiums.



"La F3 est l'étape la plus logique pour moi, je suis impatient y d'être,déclare Mick.Tout comme je suis content de pouvoir rester chez Prema. C'est un environnement très professionnel dans lequel je me sens bien et où je pourrai encore apprendre." "C'est certain que 2017 va être un beau défi,admet-il. Mais au vu des tests effectués ces dernières semaines, le châssis F3 s'est révélé très sympa à piloter. Vivement 2017 !"

" Excités et confiants de continuer avec lui "

Un enthousiasme partagé par Angelo Rosin, le team principal de Prema, qui se montre confiant quant à la capacité de Schumacher à progresser rapidement vers le haut.



"Nous sommes à la fois excités et confiants de continuer avec lui,commente le boss.Mick n'est pas seulement un pilote de talent, c'est quelqu'un d'humainement très sympa et il a démontré avoir tout le potentiel pour être dans la cour des grands." "Débuter dans une série aussi compétitive que la F3 Euro Series n'a rien d'évident mais nous serons à 100% derrière lui pour l'aider à performer aussi bien que cette année",conclut Rosin.



Le championnat d'Europe de Formule 3 de la FIA, l'un des plus scrutés du vieux continent, débutera le week-end du 14 au 16 avril à Silverstone, première étape d'un calendrier qui en comptera dix.