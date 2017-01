Pour Stewart, le plus gros atout de Schumacher... n'était pas sur la piste

"Son grand point fort, c’était qu’il avait constamment les bonnes personnes regroupées autour de lui", a confié Jackie au Blick. "Ce qu’il voulait, ajoute l’ancien pilote écossais, Ferrari le lui a donné. Je crois qu’il tirait presque mieux les ficelles qu’il ne pilotait !"



"C’est ce qui lui a permis d’être la plupart du temps au volant de la meilleure voiture et de remporter autant de victoires." Pour Stewart, Schumacher, du haut de ses sept titres de champion du monde, n’est toutefois pas le meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1. "Cela ne le place pas devant Juan Manuel Fangio, souligne-t-il.Pour moi, Fangio reste le meilleur pilote de tous les temps, depuis 1950."



"Il s’est toujours cherché la meilleure voiture. Quand il était chez Mercedes, il pouvait sentir qu’il devait déjà repartir pour aller chez Ferrari et ensuite revenir chez Maserati. C’est ce qui lui a permis de remporter cinq fois le titre de champion du monde." "Et en deuxième position des meilleurs pilotes de tous les temps, je mettrais Jim Clark, mon compatriote, qui a toujours été fidèle à Lotus. En troisième place, je ne sais pas… Sans doute Prost !"



