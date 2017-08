Robert Kubica : "C’était un sentiment fantastique et j’ai pu répondre à de nombreuses questions"

Robert Kubica vit un moment unique. Dans une ambiance joyeuse orchestrée par ses fans les plus fidèles, présents en nombre ce mercredi, le Polonais a totalisé 142 tours – l’équivalent de plus de deux Grands Prix – en effectuant un programme d’évaluations de l’aérodynamique et des pneumatiques. En 1'18"572, il a enregistré son meilleur tour sur le Hungaroring, le circuit sur lequel il avait fait ses débuts en Grands Prix de Formule 1 il y a presque onze ans.





"C’était un sentiment fantastique pour moi d’être au volant de la R.S.17. C’était également génial de voir autant de fans autour de la piste. Merci à eux tous ! Le cheminement pour en arriver là a été incroyable et j’ai pu répondre à de nombreuses questions que je me posais", a déclaré Kubica au terme de cette journée d’essais. "C’était un sentiment fantastique pour moi d’être au volant de la R.S.17. C’était également génial de voir autant de fans autour de la piste. Merci à eux tous ! Le cheminement pour en arriver là a été incroyable et j’ai pu répondre à de nombreuses questions que je me posais", a déclaré Kubica au terme de cette journée d’essais.

"J’ai beaucoup appris sur la voiture de dernière génération, car il y a bon nombre de différences avec les F1 que j’ai pilotées par le passé. Cette monoplace est notamment plus large."

"J’ai été en mesure de mener méthodiquement le programme de l’équipe et je pense que nous avons fait de bons progrès. Ma compréhension de la R.S.17 et des pneumatiques 2017 se sont construites simultanément", poursuit Kubica. "Après cette journée, il est encore trop tôt pour définir quelle sera l’étape suivante. Pour l’instant, je tiens à remercier tout le monde chez Renault pour avoir rendu cet essai possible."

Robert Kubica sur le circuit d'Hungaroring, le 2 août 2017.Getty Images

Suivez l’actu F1 en temps réel avecF1isurFacebooketTwitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i