Ross Brawn : "Une saison de 25 courses casserait les équipes"

Ross Brawn a reconnu qu’un calendrier de 25 Grands Prix par an serait difficilement gérable pour les différentes écuries de Formule 1. Désormais propriétaire de la F1, Liberty Media a exprimé à plusieurs reprises le souhait d’augmenter le nombre de courses par saison.



Le nouveau directeur de la Formule 1 en charge de la compétition estime que cela est possible à condition les équipes procèdent à une alternance dans leur personnel.



"Rien ne nous empêche d’avoir plus de Grands Prix que ce que nous avons actuellement, mais je continue de penser que ce n’est pas possible vu le modèle de travail actuel des équipes, insiste Brawn.Elles finiraient par être cassées par le rythme effréné des week-ends. Pour éviter ce cas de figure, il faudrait répondre aux intérêts des équipes et les aider à supporter un plus grand nombre de courses."

"Si nous trouvons un moyen de mettre en place deux équipes de course par écurie, aussi bien du côté des ingénieurs que des mécaniciens, alors avoir un calendrier de 25 courses sera plus supportable pour tout le monde, admet le Britannique.Selon moi, cette méthode a déjà fait ses preuves en Nascar. Car c’est actuellement très dur pour toutes les équipes qui se rendent sur les circuits, les ingénieurs et les mécaniciens, et tous ceux qui voyagent d’avoir 20 ou 21 courses au calendrier."



