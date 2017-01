Alesi : "Peut-être que Rosberg n’aimait plus la course"

Jean Alesi déclare qu’il a changé d’avis sur la décision de Nico Rosberg de mettre un terme à sa carrière en F1 cinq jours après avoir remporté le titre à Abou Dhabi l’an dernier. Dans un premier temps, l’ancien pilote français de F1 avait plutôt mal accueilli la nouvelle du départ à la retraite du champion du monde 2016 de F1.



"Au début, j’avais le même avis que Lauda. J’étais à la fois surpris et en colère", déclare-t-il dans une interview accordée à laGazzetta dello sport. "Disons que je ne comprenais pas vraiment la logique d’annoncer sa retraite moins d’une semaine seulement après avoir remporté le titre" a-t-il ajouté.

" Peut-être que Nico ne ressentait tout simplement plus le besoin de courir "



"Mais ensuite, j’y ai réfléchi davantage et j’ai pensé à Senna, qui avait déclaré qu’il était prêt à courir pour Williams pour une bouchée de pain et qui avait travaillé très dur pour que cela arrive et ensuite mourir. Peut-être que Nico ne ressentait tout simplement plus le besoin de courir." Rosberg devrait être remplacé par Valtteri Bottas chez Mercedes cette saison.