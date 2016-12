Horner balaye les critiques sur Max Verstappen : "J'ai du mal à comprendre"

Malgré un deuxième titre de "Driver of the Year" décerné par la FIA pour ses performances en 2016, Max Verstappen n'a pas suscité que louanges et admiration cette saison. S'il a livré plusieurs prestations "cinq étoiles" qui lui ont valu l'admiration du public et le top 5 au championnat, le jeune Néerlandais s'est aussi révélé être un redoutable compétiteur aux dents longues. Son pilotage fut notamment la cible de critiques de la part d'autre pilotes et obligea même la FIA a re-préciser certaines zones d'ombre du règlement, notamment en matière de dépassement dans la zone de freinage.

Autant de polémiques dont Christian Horner, le team principal de Red Bull Racing, n'arrive toujours pas à cerner les vraies raisons. "J'ai du mal à comprendre pourquoi ils se sont autant plaint, déclare le Britannique. Max a fait un boulot fantastique et se donne toujours à fond sur la piste. Je pense que ce genre de réactions est plutôt courant, surtout quand un petit nouveau vient perturber l'ordre établi." "Mais il garde la tête froide, ajoute-t-il. Il adore la course et c'est bien là l'essentiel. Je ne voie vraiment pas ce qu'il a fait de mal."

Le patron de Milton Keynes est également revenu sur le caractère bouillant de son protégé, ce qui lui a d'ailleurs joué quelques tours, notamment face à Sebastian Vettel. "Il apporte de la fraîcheur en se comportant ainsi, clame-t-il. Sans doute les gens ont trop l'habitude des discours et attitudes politiquement corrects. Mais nos deux pilotes (avec Ricciardo, ndlr.) sont honnêtes et parlent avec le coeur. Je trouve cela très sain pour le sport."

