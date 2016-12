Lewis Hamilton sur sa saison : "Je n'ai pas eu les mêmes opportunités que Nico"

Le Britannique, à qui il a manqué cinq points pour conserver sa couronne cette année, avait notamment été contraint à l’abandon au Grand Prix de Malaisie, alors qu’il était en tête de la course, à cause d’une casse moteur. Cet incident avait coûté à Hamilton un total de 28 points dans la course au titre (les 25 points de la victoire plus les trois points qu’avait gagnés Rosberg en progressant d’une position en course grâce à l’abandon de son équipier).



Plus tôt dans la saison, Hamilton avait également plusieurs fois été trahi par sa mécanique, notamment lors des qualifications du Grand Prix de Chine où un problème d’ERS l’avait contraint à partir bon dernier sur la grille de départ.

"Je veux deux fois plus remporter le championnat en 2017"

"Malheureusement, je n’ai pas eu les mêmes opportunités, car j’ai eu plusieurs incidents mécaniques", déplore Hamilton dans une interview accordée au magazine TIME. "L’autre côté du garage a davantage été épargné par ces incidents. Au final, j’ai fait ce que j’ai pu compte tenu des circonstances."

Malgré la défaite, Hamilton déclare qu’il est dans un bon état d’esprit et qu'il se sent plus motivé que jamais pour 2017. "Je suis dans un bon état d’esprit, et c’est de cette façon que j’entends aborder la prochaine saison", explique-t-il. "J’ai perdu le titre cette saison et la conséquence de cela est que ma motivation pour le récupérer est maintenant décuplée. Je veux deux fois plus remporter le championnat en 2017."



