Abiteboul annonce la couleur : "Renault devrait facilement battre Force India"

Cyril Abiteboul affirme que Renault devrait "facilement" battre Force India, quatrième force du championnat l’an passé, cette saison. Le directeur général de Renault Sport Racing estime que l’introduction d’un nouveau règlement technique cette année joue en faveur des équipes des grands constructeurs.



"Je pense que nous assisterons à une course au développement cette saison, et j’éprouve réellement de la sympathie pour les équipes qui disposent de peu de ressources", confie-t-il. Quand je vois cette voiture que nous vous présentons aujourd’hui, ce n’est en réalité pas celle que nous aurons pour les essais de Barcelone la semaine prochaine. Et la voiture que nous aurons à Barcelone ne sera pas non plus celle que nous aurons à Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison."

" La voiture que nous aurons à Barcelone ne sera pas celle que nous aurons à Melbourne "

"Course après course, nous introduirons des nouvelles pièces sur notre monoplace. Et très franchement, j’ai été dans une petite équipe (Caterham, ndlr), un projet qui n’a pas réussi, et j’éprouve sincèrement de la sympathie pour les équipes qui doivent opérer avec un budget peu conséquent", ajoute Abiteboul.



"Cela va être très difficile pour les petites équipes cette saison. Je pense que la plupart du budget de Force India pour construire leur voiture de cette année est déjà consommé, simplement pour faire face au nouveau règlement.

"C’est quelque chose que nous prenons aussi en compte. Avec le niveau de ressources que nous avons, nous devrions être capables de battre facilement des équipes comme Haas et Force India cette année." Renault a pour objectif de finir à la cinquième place du championnat des constructeurs cette saison, ce qui représenterait un gain de quatre positions par rapport à l’an dernier.



