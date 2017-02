Alain Prost rejoint Renault Sport Racing comme conseiller spécial pour la saison 2017

Le quadruple champion du monde de Formule 1 est déjà ambassadeur pour la marque Renault à travers le monde et copropriétaire de l’écurie e.dams-Renault en Formula E. Prost ne sera toutefois pas impliqué à plein temps au sein de la formation tricolore.



"Ce qui est important, c’est que Renault puisse être compétitive et remporter des courses le plus rapidement possible, a indiqué le Professeur lors de la présentation. Ce n’est pas la première fois que je suis impliqué chez Renault, et, pour être bien précis, je n’aurai pas un rôle à plein temps."

Prost a également rejoint le comité exécutif de Renault Sport Racing, aux côtés de Stoll et de Cyril Abiteboul, entre autres. "Siéger au sein du comité exécutif est important, explique-t-il. C’est essentiel pour veiller à ce que nous prenions les meilleures décisions possibles et à ce que nous définissions la meilleure stratégie possible pour faire de Renault une équipe gagnante dans le futur."





