Bottas rejoint Hamilton sur la télémétrie

Valtteri Bottas a approuvé les propos récemment émis par son nouveau coéquipier Lewis Hamilton au sujet de la télémétrie. Dans une interview accordée à UBS, le Britannique avait confié qu'il ne voyait pas d'un mauvais œil que le partage de données entre équipiers soit interdit.

Le Finlandais estime qu'une telle mesure pourrait même être bénéfique pour Mercedes, même si elle ne sera certainement pas appliquée à court-terme.

"Si les données de télémétrie ne peuvent plus être partagées entre équipiers, cela me sera totalement égal, a lancé Bottas, interrogé par Read Motorsport. C'est la décision que je prendrais si je ne pensais qu'à moi-même, et elle pourrait même jouer en faveur de l'écurie si elle est appliquée !"

"Mais n'oublions pas que c'est l'équipe qui a le dernier mot, et que le partage de la télémétrie reste la meilleure solution dans un premier temps, a-t-il nuancé. Je suis sûr que Lewis et moi aurons l'occasion à l'issue de chaque sortie en piste de trouver quelque chose d'intéressant dans la télémétrie de l'autre. Tant que l'écurie voudra maximiser ses chances de victoire, le partage de données ne sera donc pas interdit."

