Chez Williams, Paddy Lowe est très attendu

En confirmant les négociations entre Mercedes et son équipe à propos du transfert de Valtteri Bottas, Claire Williams a également évoqué le cas de Paddy Lowe. L'ingénieur irlandais (54 ans) n'a pas renouvelé son contrat avec la firme à l'étoile et se trouve en période de préavis pour quelques mois, a priori jusqu'en mai.



Dans les récents pourparlers, il est évident que la position de Lowe a été une pierre d'achoppement, ce qui explique la longueur des discussions entre les diverses parties concernées.



"Pour nous, ce sont deux choses séparées, a dit Claire Williams. Nous avons évidemment besoin d'un leader technique maintenant que Pat Symonds a quitté l'équipe. Paddy avait commencé sa carrière chez nous entre 1987 et 1993 et il sera naturellement bienvenu car il constituerait un sérieux renfort pour nous afin de pouvoir à nouveau viser des victoires et des titres dans l'avenir."

Paddy Lowe pourrait rejoindre Grove plus tôt que prévu dans le cadre du passage de Bottas chez Mercedes, même si des zones d'ombre subsistent. Une des raisons du divorce entre Lowe et Wolff repose sur l'ambition de l'ingénieur d'assumer les responsabilités de direction d'équipe, une opportunité qui pourrait se présenter chez Williams où Frank devrait lui confier le bâton de maréchal.



Cliquez ici pour découvrir les photos de l'impressionnante propriété de Michael Schumacher située à Gland, en Suisse.



Retrouvez plus d’articles sur F1i