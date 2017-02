Christian Horner (Red Bull) : "Renault a passé un très bon hiver"

Renault a décidé de revoir l’architecture de son V6 turbo hybride pour la saison 2017, et les premiers résultats recueillis sur les bancs d’essais de Viry-Châtillon ont visiblement boosté la confiance de Red Bull. "C’est un tout nouveau moteur cette année, un changement de philosophie, et ils ont passé un très bon hiver", déclare le team principal de l’équipe Red Bull dans une interview réalisée par son écurie.

"Nous espérons que cela se traduira par un nouveau gain de performances. S’ils y sont parvenus, alors je pense que nous pourrons réellement nous battre pour le titre cette année et rendre la vie difficile à Mercedes. C'est l’équipe triple championne du monde. Ils ont placé assez haut la barre ces trois dernières saisons. C’est donc l’équipe à battre."

Adrian Newey, le directeur technique de Red Bull Racing, se montre tout aussi optimiste vis-à-vis du nouveau moteur Renault. "Renault a encore fait du bon travail pendant l’hiver, souligne-t-il, donc nous nous attendons à ce qu’ils puissent encore réduire l’écart par rapport à nos deux principaux rivaux cette année."



Red Bull est la seule équipe qui est parvenue à battre Mercedes l’an dernier, et ce à deux reprises (avec Max Verstappen en Espagne et Daniel Ricciardo en Malaisie).





