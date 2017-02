Cyril Abiteboul lors de la présentation de la R.S.17 : "La première vraie Renault"

Après une saison 2016 marquée par la reprise très tardive du Lotus F1 Team, la Renault R.S.16 faisait davantage figure de "Lotus jaune" que d'une vraie monoplace d'usine. Les résultats décevants de la formation d'Enstone l'an passé s'expliquent par le fait que l'essentiel des ressources avait été consacré à la restructuration de l'écurie.



"Avec le règlement qui changeait pour 2017, cela n'avait pas beaucoup de sens de nous disperser l'année dernière,confirme Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing.Cette R.S.17 est donc la première vraie Renault depuis notre retour et nous avons particulièrement soigné l'intégration du groupe propulseur dans le châssis, ce qui n'avait pu être le cas l'an passé faute de temps."

"L'équipe Renault est celle qui progresse le plus actuellement en F1, se réjouit le manager français. Sur le plan technologique, nous disposons des outils ultra modernes pour démontrer notre savoir-faire et nous avons investi massivement dans le recrutement. Nous sommes également le team qui monte le plus vite sur les réseaux sociaux, ce dont nous sommes très fiers."





