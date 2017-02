Daniel Ricciardo (Red Bull) : "Le numéro 13, une excuse quand les choses ne vont pas bien"

Daniel Ricciardo affiche une forme olympique et son sourire légendaire en découvrant la nouvelle Red Bull RB13. La monoplace de l'écurie autrichienne a été dévoilée dans une vidéo ce dimanche avant de prendre la piste demain lors des premiers essais préliminaires à cette saison 2017.





Le pilote australien et son équipier



"L'auto semble belle pour ce que j'en ai vu, s'exclame Ricciardo. Elle donne l’impression d’être la plus rapide de la planète ! Quant au numéro 13, je ne suis pas du tout superstitieux : ce sont des excuses quand les choses ne vont pas bien..." Le pilote australien et son équipier Max Verstappen espèrent bien que la RB13 sera l'arme fatale pour mettre des bâtons dans les roues des Mercedes , dominatrices ces trois dernières années."L'auto semble belle pour ce que j'en ai vu, s'exclame Ricciardo. Elle donne l’impression d’être la plus rapide de la planète ! Quant au numéro 13, je ne suis pas du tout superstitieux : ce sont des excuses quand les choses ne vont pas bien..."

"Le look de la monoplace est beaucoup plus agressif, ajoute-t-il.Ce sera appréciable d’avoir des pneus plus larges pour générer davantage de grip mécanique sans avoir pour autant de perturbations aéro. Je suis impatient d'en prendre le volant dès demain pour l'ouverture des essais."



