En ne signant Valtteri Bottas qu'un an, Mercedes a laissé ses options ouvertes pour 2018

Valtteri Bottas n’a signé qu’un contrat d’un an avec l’équipe Mercedes, avec une option de reconduction pour 2018 en faveur des champions du monde en titre.



Mercedes a souhaité se laisser une porte de sortie dans le cas où l’engagement de Bottas ne lui apportait pas satisfaction cette année, étant donné que plusieurs pilotes de pointe – dont Sebastian Vettel et Fernando Alonso – vont se retrouver sur le marché des transferts pour la saison 2018.



"Nous avons plusieurs options dans le contrat de Valtteri", a indiqué le responsable de la compétition de Mercedes, Toto Wolff, à la chaîne Sky Sports quand il a été interrogé sur la durée exacte du contrat de Bottas.

"Nous avons été pris de court par la décision de Nico (Rosberg) de prendre sa retraite, et nous avons aussi avec Pascal (Wehrlein) et Esteban (Ocon) deux très bons jeunes pilotes qui continuent à se développer. Mais ils ont encore besoin de temps, c’est donc pour ça que nous avons voulu garder nos options ouvertes et Valtteri en est parfaitement conscient. Tout ce qu’il a à faire, c’est d’être performant et rapide. S’il y parvient, l’avenir sera à lui."



