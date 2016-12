Entente cordiale entre Ricciardo et Verstappen

En accueillant Max Verstappen chez Red Bull en 2016, Daniel Ricciardo s’est comporté tel un grand frère pour le jeune Hollandais. Aussi bien sur la piste qu’en dehors, l’Australien a ainsi toujours entretenu une relation cordiale avec la star montante du paddock.



Malgré la rivalité inhérente à leur statut d'équipiers, le team principal de Red Bull Racing Christian Horner se félicite de cette belle complicité.



"Le respect mutuel est une valeur capitale chez Red Bull, martèle Horner. Nous ne demandons pas à nos pilotes de se faire un dîner aux chandelles mais d’être respectueux entre eux et de respecter l’équipe. Daniel et Max ont appliqué ce principe à la lettre et ont même été au-delà de nos attentes : dans de nombreuses situations, Dan a été comme un grand frère pour Max !"

Ricciardo et Verstappen sur la même longueur d'onde concernant la voiture

"Leur feedback ainsi que leurs revendications vis-à-vis de la voiture sont très similaires, précise le Britannique. Aussi bien en qualification qu’en course, leurs commentaires sont presqu’identiques. C’est dès lors une aubaine pour nos designers et nos ingénieurs d’avoir à leur disposition deux pilotes qui pensent la même chose et vont dans le même sens pour développer la voiture."



