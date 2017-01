Esteban Ocon a pour objectif de "viser le top 5 le plus souvent possible"en 2017

Esteban Ocon va disputer cette année sa première saison complète en Formule 1, au sein de l’écurie Force India, quatrième force du plateau l’an dernier. Le pilote tricolore, qui a signé un contrat de deux ans avec l’écurie de Vijay Mallya, annonce des objectifs ambitieux pour la campagne à venir. "L’objectif de Force India en 2017 est le top 3 chez les constructeurs", confie-t-il à Auto Hebdo. "Cela signifie qu’il va falloir passer devant un ‘gros’. Il peut y avoir une redistribution totale des cartes cette année."

"Avec l’arrêt du système des jetons, qui limitait énormément le développement des moteurs, les écarts devraient se réduire plus facilement. L’ordre établi peut être bouleversé et c’est pour cette raison que l’on me demande d’être opérationnel tout de suite. J’ai signé deux ans, mais la première année n’est pas pour apprendre : mon objectif est d’être dans les points à chaque course, et de viser le top 5 le plus souvent possible", ajoute Ocon.



"Aussi, mes neuf Grands Prix en 2016 me seront très utiles car je suis déjà dans l’environnement F1 et j’ai appris plusieurs circuits que je ne connaissais pas. Mais je vais découvrir Melbourne, Shanghai, Monaco ou encore Bakou… Je vais aussi découvrir un nouvel équipier, Sergio Pérez, le pilote référent de l’équipe. C’est un ‘client’, l’un des sept meilleurs pilotes du plateau selon certains experts. Mais il faudra le battre, comme les autres."

