Felipe Nasr a définitivement coulé la dernière écurie qui aurait pu le faire piloter cette saison

Manor était la dernière chance de Felipe Nasr de disputer la saison de Formule 1 à venir, et, comble de l’ironie, c’est le Brésilien qui a sans doute scellé le sort de cette équipe.



L’écurie britannique a été placée en redressement judiciaire ce vendredi. Elle devra fermer ses portes si aucun repreneur ne se manifeste dans les semaines qui viennent. Le propriétaire du team, Stephen Fitzpatrick, n’a pas caché que la perte de la dixième place au championnat des constructeurs en 2016 leur avait coûté très cher.

Une perte de 35 millions d'euros

"Quand j’ai pris le contrôle de l’équipe en 2015, le défi à relever était clair : il était impératif de finir à la dixième place ou mieux en 2016", explique-t-il. "Mais la course au Brésil a mis fin à nos espoirs de signer un tel résultat et a finalement mis en doute la capacité de notre équipe à disputer la saison 2017."



C’est justement Nasr qui a permis à Sauber de passer devant Manor au championnat des constructeurs en terminant neuvième au Brésil, faisant perdre quelque 35 millions d’euros de revenus à Manor pour l’année à venir.



Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i