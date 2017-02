Fernando Alonso a cherché à connaître la livrée de la MCL32 mais McLaren l'a éconduit

Fernando Alonso affirme qu’il n’a pas encore vu la livrée de la McLaren MCL32 de cette année. Tout porte pourtant à croire que McLaren a opté pour un changement radical de couleurs pour la saison de F1 à venir, après le départ forcé de Ron Dennis de son poste de CEO du groupe à la fin de l’année dernière.



Selon plusieurs informations concordantes, l’orange devrait être la couleur dominante de la MCL32 cette année. "Je ne sais pas", a pourtant répondu Alonso lors d’un questions-réponses organisé avec ses fans sur son compte Instagram.

"J’ai lu que notre livrée de cette année pourrait être un mélange d’orange, de noir et de blanc. J’ai donc posé la question à Eric [Boullier, le directeur de la compétition de McLaren], en utilisant le prétexte de ma décoration de casque de cette année, mais il m’a répondu que je devrais attendre la présentation !"



"Je la verrai de toute façon un peu avant, pour faire les photos officielles. Mais la couleur n’est pas la chose la plus importante. Tout ce que j’espère, c’est que notre nouvelle voiture sera rapide", a-t-il conclu.



McLaren révèlera sa MCL32 le 24 février prochain lors d’une présentation qui aura lieu à son usine de Woking, en Angleterre.



