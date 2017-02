Fernando Alonso attendra la fin de la trêve estivale programmée entre les Grands Prix de Hongrie et de Belgique, en août, pour décider de la suite à donner à sa carrière en Formule 1.



Le contrat du double champion du monde de F1 avec McLaren expire à la fin de cette année, et l’Espagnol n’avait pas caché l’an dernier qu’il attendait beaucoup du nouveau règlement voulu pour cette saison 2017, insistant sur le fait qu’il ne prenait plus plaisir à courir en F1.

"Après la trêve estivale, aux alentours de septembre, je pense que le moment sera venu de réfléchir à ce que je veux faire pour l'année 2018", a indiqué Alonso ce vendredi lors de la présentation de la nouvelle McLaren MCL32.

"Il est évident que je veux toujours remporter un troisième titre de champion du monde. C’est pour cela que je m’entraîne tous les jours, allant parfois faire de la course à pied ou du vélo par -10°C au beau milieu de la neige ! Pour le Grand Prix d’Australie, habituellement j’arrive le lundi ou le mardi, mais cette fois-ci j’arriverai à Melbourne dès le vendredi d’avant. Je suis 100% déterminé à gagner à nouveau, et de préférence plutôt cette année que l’an prochain."

