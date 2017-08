FORMULE 1 - Grosjean : "J'adorerais revenir chez Renault mais uniquement pour gagner le titre"

Au sortir d'une première moitié de saison satisfaisante sans être foudroyante avec le Haas F1 Team, Romain Grosjean se dit tout de même en confiance avant d'aborder la suite du championnat. Avec un total de 29 points, l'écurie américaine occupe la septième place provisoire au classement des constructeurs avec un bilan comptable légèrement favorable par rapport à 2016 où elle comptait une unité de moins à pareille époque.

Romain Grosjean (Haas)Getty Images

"Nous sommes plus forts que la saison passée, a confié le Français dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1. Une grande part du développement se fait déjà en vue de 2018 mais comme les changements ne seront pas trop importants, on peut se permettre d'exploiter la voiture au maximum. La mise au point est à chaque fois meilleure et nous avons fait de bons choix sur le plan stratégique, a-t-il poursuivi. Quasiment tous les voyants sont au vert pour réaliser une bonne deuxième moitié de saison."

"Regardez ce qui arrive à Bottas"

Interrogé sur son futur et ses liens présumés avec le Renault Sport F1 Team, Grosjean ne souhaite pas attiser les bruits de paddocks, bien que la tentation de rejoindre un jour une équipe en mesure de remporter le titre mondial reste d'actualité. "Non, je n'ai pas parlé avec Renault, a-t-il réfuté. J'adorerais revenir chez eux un jour mais uniquement pour gagner le titre ensemble. La situation serait idéale mais c'est un peu prématuré. Pour l'instant, tout se passe bien avec Haas, a-t-il ajouté.Mais, bien sûr, si un jour une opportunité d'être champion se présente, alors tant mieux. La vie peut être pleine de surprises, regardez ce qui arrive à Valtteri Bottas. Mais pour l'instant j'aime ce que je fais", a conclu Grosjean. Même s'il a souvent pesté contre sa monoplace.

2009 GP du Brésil Renault GrosjeanRenault F1 Limited - LAT

