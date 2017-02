Formule 1 - Ross Brawn : "Priorité au spectacle"

La nomination de Ross Brawn au poste de directeur général de la F1 par Liberty Media, le nouveau détenteur des droits commerciaux, a été bien accueillie dans le paddock. Le respecté ingénieur anglais possède un palmarès très enviable, des compétences techniques indiscutables et des qualités politiques certaines.



Après avoir connu le succès avec Benetton, Ferrari et Brawn/Mercedes, le voilà aux manettes pour gérer sportivement et techniquement la F1 de demain. "Chaque décision concernant le futur devra répondre aux critères suivants : cela améliore-t-il le sport ? Cela le rend-t-il plus spectaculaire ? Et cela a-t-il du sens sur le plan économique ?, explique Brawn dans une interview à Reuters. La priorité doit être accordée au spectacle et à un modèle économique sain pour les différents acteurs des Grands Prix."

"Nous souhaitons mener le sport vers des lendemains meilleurs, a-t-il ajouté. Jusqu'à présent, les contacts que j'ai eus avec les responsables des écuries sont très positifs. Tout le monde veut contribuer à rendre la F1 plus attrayante et moins onéreuse. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous nous attelons à la tâche dès à présent."

