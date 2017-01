Frédéric Vasseur : "Renault a besoin d'un seul leader"

Les tensions apparues sur la fin de la saison dernière entre Frédéric Vasseur et Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing, auront donc poussé Vasseur à quitter Renault un an à peine après y être entré. "La raison est qu’il y avait une vision beaucoup trop différente au sein du management de l’équipe, donc à ce stade je pense que cela a du sens pour moi de partir", explique Vasseur au site Motorsport.com. "Pour l’équipe Renault aussi, si vous voulez obtenir les résultats escomptés en F1, vous ne devez avoir qu’un seul leader au sein de l’équipe et qu’une seule vision. Si vous avez deux visions différentes, cela a pour conséquence de ralentir le travail réalisé au sein de l’équipe."

Vasseur ajoute que sa décision de quitter l’équipe Renault n’a été prise que la semaine dernière, à son retour de vacances. "Nous avons eu des discussions juste après Abou Dhabi à la fin de la saison dernière et nous avons essayé de trouver le meilleur compromis possible et la meilleure organisation possible pour 2017", précise-t-il. "J’ai pris une semaine ou deux de vacances et j’ai pris ma décision au cours de la première semaine de janvier. C’est bien mieux d’arrêter maintenant."



Le nouvel organigramme du Renault Sport F1 Team sera annoncé lors de la présentation de la nouvelle Renault R.S.17, le 21 février prochain.



