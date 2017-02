Haas, un exemple de réussite

Si Marussia, Caterham et HRT ont quitté la F1 après un parcours laborieux, l’écurie Haas a prouvé qu’une nouvelle formation pouvait rencontrer un certain succès d’entrée de jeu.

L’équipe américaine a conclu sa saison inaugurale par une huitième place au classement des constructeurs avec 29 points marqués par Romain Grosjean.



Gunther Steiner, son directeur, estime que l’approche inédite de Haas, sous forme de partenariat étroit avec Ferrari, a porté ses fruits. "Même si on nous disait au début que cela ne marcherait pas, nous avons démontré que penser différemment peut être fructueux, insiste l’Italien.Vous devez parfois innover par rapport aux autres. Nous avons analysé le modèle que nous avons mis en place, et avons pensé que faire la même chose que les autres nouvelles équipes avant nous ne fonctionnerait pas."

"Nous avons démontré quelque chose, ce qui est positif pour la Formule 1, ajoute Steiner. Je pense que la F1 apprécie ce que nous avons fait pour le sport en général. Nous avons démontré que l’approche que nous avions choisie pouvait nous permettre d’être performants. Nous devrons toujours refaire la même chose cette année, et être compétitifs, mais je pense que c’était un bon départ."



