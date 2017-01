Hülkenberg, la boussole de Renault en 2017

Le directeur de la technologie du Renault Sport F1 Team, Bob Bell, se réjouit de l’arrivée de Nico Hülkenberg à Enstone. Bell estime que le vainqueur 2015 des 24 Heures du Mans, de part son expérience riche de 115 Grands Prix disputés en F1, saura guider Renault dans la bonne direction cette saison.



"Nico apportera une direction très claire dans le développement de la voiture", déclare Bell à Autosport. "Il ne va pas nous dire la forme que devrait avoir l’aileron avant, naturellement, mais il nous dira clairement ce que nous avons besoin de faire pour améliorer la voiture."

"Nous aurons également des pneus différents cette année et avoir quelqu’un de son expérience nous aidera énormément à bien gérer ce changement. Voilà donc deux domaines dans lesquels il pourrait jouer un rôle déterminant. Je pense que Nico sera un élément clé de notre saison." Le championnat 2017 de Formule 1 s’ouvrira le 26 mars prochain en Australie. Les premiers essais hivernaux débuteront un mois plus tôt, le 27 février, en Espagne.



Suivez l’actu F1 en temps réel avecF1isurFacebooketTwitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i