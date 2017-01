Kevin Magnussen ne regrette pas Renault : "C'était un peu le souk"

Toute fraîche recrue de l'écurie Haas, avec qui il a signé un contrat de deux ans à la fin de saison passée, Kevin Magnussen se félicite de son choix. "Haas est une équipe qui est complètement différente de McLaren et de Renault, et elle me convient bien mieux que les deux autres", a-t-il confié au journal danois BT.

"Quand j’y réfléchis, j’ai vraiment été malchanceux durant ma carrière en Formule 1 de me retrouver dans deux équipes où c’était un peu le souk au niveau de leur management… Chez Haas, la structure de management est beaucoup plus clair. Günther Steiner gère l’équipe au quotidien alors que Gene Haas est le propriétaire. Mais ils ont tous les deux la course automobile dans le sang, ils sont en F1 car c’est leur passion, car ils adorent ce sport, et non parce qu’ils veulent enrichir leur CV ou se faire beaucoup d’argent", ajoute Magnussen, sans préciser s’il fait référence à ses précédents patrons, Cyril Abiteboul de chez Renault et Ron Dennis de chez McLaren.



Et ce n’est visiblement pas la seule chose que le Danois apprécie chez son nouvel employeur. "Haas dépend beaucoup moins des sponsors que Renault, et je suis super heureux avec ça", se félicite-t-il. "Les impératifs promotionnels peuvent impacter votre concentration, et vous pouvez également avoir moins de temps pour travailler votre condition physique à cause de toutes les obligations promotionnelles que vous avez à remplir."

