Pour sa STR12, Toro Rosso a des objectifs "ambitieux"

La nouvelle Toro Rosso STR12 a été dévoilée par ses deux pilotes Carlos Sainz et Daniil Kvyat dans les stands du circuit de Catalunya à Montmelo, en fin de journée. Avec ses jolies formes galbées et sa livrée aux couleurs brillantes, la STR12 est très attendue également pour ses performances sur la piste.



Le retour au partenariat avec Renault pour propulser la monoplace et la continuité dans le duo des pilotes devraient permettre à la Scuderia Toro Rosso de tirer son épingle du jeu cette année.



"Cette ère nouvelle promet d'être excitante, a déclaré le directeur d'équipe, Franz Tost.Tout le monde a travaillé dur dans notre équipe pour nous assurer une saison compétitive. La stabilité de notre tandem de pilotes et la qualité de notre staff technique nous permettront de viser une progression, même si les incertitudes sont encore nombreuses à ce stade."

"Avec deux pilotes solides et un groupe propulseur qui a bien évolué, cela laisse le châssis comme principale inconnue,constate le directeur technique James Key.Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux cette année et planifiant de nombreux développements en cours de saison. Notre marge de progression est encore grande et nous allons nous employer à l'exploiter au maximum."



Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.



Retrouvez plus d’articles sur F1i