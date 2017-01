La FIA demande aux circuits de s'adapter aux nouvelles règles

La FIA a demandé aux vingt circuits accueillant une manche du championnat du monde 2017 de Formule 1 de se préparer à l’augmentation des performances des nouvelles monoplaces. D’après les simulations réalisées par les écuries, les Formule 1 de 2017 gagneront trois à cinq secondes au tour, avec un gain pouvant aller jusqu’à 40 km/h dans certains virages.



"Nous avons demandé à chaque écurie de nous transmettre des simulations pour leurs monoplaces de 2017", explique le Français Laurent Mekies, en charge de la sécurité à la FIA et directeur de course adjoint de la Formule 1. "Ces simulations ont été utilisées pour alimenter notre propre programme, sur chaque circuit, et sont apparues notamment des vitesses plus importantes de 40 km/h dans les virages rapides."

Des modifications dès Melbourne

"Chaque circuit a donc reçu des instructions en se basant sur ces simulations. Le processus est en cours."



Sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne, par exemple, des modifications ont été apportées à différents endroits du tracé. Les murs de protection existants aux virages 1,6 et 14 ont notamment été doublés.



