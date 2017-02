La Mercedes impressionne Adrian Newey (Red Bull)

Sept des dix nouvelles monoplaces de Formule 1 ont jusqu’ici été présentées, alors que les trois dernières – la Red Bull RB13, la Toro Rosso STR12 et la Haas VF-17 – seront révélées tout au long de cette journée de dimanche.



Parmi les sept F1 qui ont été dévoilées à ce jour, c’est la Mercedes W08 qui a le plus impressionné l’ingénieur en chef de l’écurie McLaren, Peter Prodromou, par ailleurs ancien bras droit d’Adrian Newey chez Red Bull Racing.



"La voiture qui m’a le plus impressionné jusqu’à présent est la Mercedes", a-t-il indiqué durant la présentation de la nouvelle MCL32 à Woking il y a deux jours. "Très clairement, Mercedes a passé d’innombrables heures à concevoir sa nouvelle monoplace. Leur F1 est celle qui se démarque le plus jusqu’ici."

Mercedes domine la F1 depuis maintenant trois saisons. L’équipe du constructeur automobile allemand a remporté 51 des 59 Grands Prix disputés depuis 2014.



