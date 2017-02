La nouvelle Mercedes W08 déjà dans le vent

Mercedes espère que sa W08 sera dans la lignée de ses devancières W05, W06 et W07 championnes du monde. L'écurie allemande entièrement basée en Angleterre a présenté en piste et dans le vent le résultat de son travail et de sa lecture du nouveau règlement technique - aéro accru, voies et pneus élargies -, jeudi sur le circuit de Silverstone.

La prétendante reçoit sur sa carrosserie des filaments bleutés du plus bel effet et, marketing oblige, l'appellation officielle W08 EQ Power+ (le EQ c'est pour "Intelligence électrique" en référence à la nouvelle marque de mobilité du constructeur), dont on ne retiendra vite que W08. Conformément à son principe du "fan first", l'équipe a fait suivre le shakedown de 100 km destiné au tournage d'images promotionnelles d'une présentation en direct sur les réseaux sociaux dans un live à 360 degrés.

"Le règlement 2017 a été fait pour rendre les monoplaces plus rapide que jamais en performance aéro", a souligné Toto Wolff, le directeur d'équipe. "Elle devrait être plus physique à piloter et plus spectaculaire à regarder pour les fans. La preuve arrivera avec le début de saison mais nous avons probablement atteint ce but." On verra si le gain de cinq secondes par tour escompté par le législateur est là.

"Bien sûr, en termes de performance relative, il est evident que tout changement de règlement conduit à une remise à zéro des compteurs mais c'est aussi une énorme opportunité. C'est le moment de rester humble et les pieds sur terre. Aucune équipe n'a couru avec ces règles et nous en sommes au même point : zéro", a ajouté le manager autrichien.

Hamilton prudent

"Bien sûr, le depart de Nico [Rosberg] nous a laissés un peu dans le flou cet hiver mais nous avons trouvé une super solution avec Valtteri [Bottas] et je suis sûr qu'il formera un duo solide avec Lewis", a-t-il conclu.

Lewis Hamilton a précisé qu'il avait modifié sa préparation physique en raison des nouvelles exigences des machines et qu'il en découvrirait le potentiel au fur et à mesure des tests précédent le premier Grand Prix, le 26 mars en Australie. "Je souhaite la bienvenue à Valtteri et je sais que l'équipe nous donnera tout pour gagner le championnat", a-t-il dit. En clair, il ne revendique pas le statut de pilote n°1, même qu'il a souligné qu'il avait droit à certains égards et tant que seul champion du monde en activité de la marque. Notamment le droit de garder son équipe de mécaniciens et d'ingénieurs inchangée.

"C'est un nouveau chapitre de ma carrière", a dit Valtteri Bottas, qui n'a signé qu'une année ferme, avec une seconde en option activable par l'équipe.