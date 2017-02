Le cri du cœur de Renault : "C'était génial d'avoir Nico au volant"

Renault a entamé un nouveau chapitre de son histoire avec un pilote du calibre de Nico Hülkenberg, lundi à Montmelo. Installé pour le premier roulage collectif dans la R.S.17 pour des runes uniquement en "medium" (57 tours), l'Allemand a ravi le staff, et spécialement Nick Chester.

"Même si nous n'avons pas accompli autant de tours que voulu, c'était une première journée d'essais productive pour la R.S.17", a commencé par exposer le directeur technique Châssis. "Nous avons fait de bons progrès pour comprendre l'équilibre requis par ces nouvelles monoplaces et nous disposons d'une bonne direction pour mardi." Et d'ajouter, conquis par l'approche technique de l'Allemand : "C'était génial d'avoir Nico au volant."

"Nous avons conclu par un long relais afin d'obtenir une quantité importante de données sur lesquelles travailler", a-t-il poursuivi. "Nous avons perdu du temps en piste en corrigeant certains soucis avec les conduits de frein à l'avant, mais tout est sous contrôle. Dans l'ensemble, nous avons beaucoup appris aujourd'hui."

"Un bon début au sein de ma nouvelle famille"

Renault n'a pas été avare de détails, ce qu'il faut souligner. L'équipe a ainsi précisé avoir provoqué des interruptions de son programme pour un retrait des râteliers, un ébavurage des conduits de freins et des contrôles post-installation.

"C'était une première journée passionnante avec une nouvelle équipe et un tout nouveau type de F1", a rapporté l'ancien pilote de Force India. "Les sensations en piste sont très différentes avec beaucoup d'aspects nouveaux à découvrir comme nous commençons seulement notre apprentissage. La voiture est assurément plus rapide que celles répondant à l'ancien règlement. C'est amusant à piloter. On ressent vraiment le surplus d'appuis dans les courbes. Ce n'était pas la journée la plus linéaire, mais c'était un bon début au sein de ma nouvelle famille."