Le patron de Manor reconnait ses difficultés à faire tenir l'équipe debout

L'actuel propriétaire de Manor MRT, l'homme d'affaires irlandais Stephen Fitzpatrick, reconnaît que la difficulté d'aligner deux voitures sur la grille en F1 est bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Il avait été à l'origine du sauvetage de Manor il y a deux ans en investissant pour sauver l'écurie de la faillite. Après avoir perdu une place dans le top 10 des constructeurs et les précieux dollars qui l'accompagnent, Fitzpatrick tente maintenant de trouver un repreneur.



"Ces deux années ont été fascinantes et ce fut surtout une belle leçon d'humilité, admet-il. Je suis un fan du sport de longue date, mais un débutant à l'intérieur du paddock et je n'avais pas apprécié le challenge qui consiste à construire et à aligner deux monoplaces de façon compétitive. Je suis plein de respect pour les propriétaires des autres teams."

Pascal Wehrlein (Manor) lors des tests à Montmelo en 2016AFP

Alors que la saison 2017 approche à grands pas, on ignore encore si les Manor seront sur la grille de départ l'an prochain. Lors de la finale d'Abou Dhabi, Fitzpatrick avait laissé entendre qu'il avait conclu la revente de son équipe, mais l'acheteur potentiel (Tavo Hellmund) aurait renoncé. Depuis, les Indonésiens de KFC et des investisseurs chinois menés par Ron Dennis seraient en pourpalers pour la reprise de Manor, mais le temps presse...

