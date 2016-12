Lewis Hamilton : "La façon dont la Formule 1 est gérée de nos jours n'est pas bonne"

La discipline-reine du sport auto, aux racines principalement européennes, est en train de changer de propriétaire avec la récente prise de pouvoir de Liberty Media, dont les bases se trouvent justement au Pays de l'Oncle Sam. L'arrivée du groupe américain, qui espère finaliser le rachat des droits commerciaux pour la fin du premier trimestre 2017, suscite à la fois intérêt et curiosité sur l'évolution future du sport et l'offre faite aux fans, y compris sur des marchés comme les Etats-Unis.

Hamilton se fait aujourd'hui le défenseur du savoir-faire américain dont la F1 devrait s'inspirer afin d'améliorer sa visibilité. "La façon dont la Formule 1 est gérée de nos jours n'est pas bonne, déclare le pilote Mercedes dans une interview accordée au Time Magazine. Regardez des événements comme la NBA ou le Super Bowl. Avec ce type de show, les Américains sont capables d'offrir bien plus aux fans que n'importe où ailleurs."



"Si on parvenait, en Europe, à mixer un peu de leurs recettes avec les nôtres, ça pourrait clairement changer les choses et attirer plus de fans", ajoute-t-il. Plus loin dans l'interview, Hamilton révèle avoir été étonné du faible impact médiatique dont jouit la F1 auprès des américains qu'il rencontre. "Je croise tellement de gens aux Etats-Unis qui me demandent ; 'Mais c'est quoi la F1 ?', déplore-t-il. Et je leur réponds ; 'Quoi ? Vous vivez dans une grotte ? Vous n'en avez même pas entendu parler ?"





