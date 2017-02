Lewis Hamilton (Mercedes) : "C'est bon de sentir cette bête !"

Lewis Hamilton (Mercedes) a tiré un bilan positif de sa journée de tests ponctuée par le meilleur temps, lundi à Montmelo. "La voiture a l'air fantastique et paraît géniale", a-t-il réagi. "Nous n'avons fait aucun travail de réglages et l'équilibre n'est pas encore parfait, car il s'agissait aujourd'hui de remplir la fiche de tous les contrôles et accumuler des kilomètres."

"Je me suis vraiment testé physiquement aujourd'hui. Ces tests sont comme un entraînement", a commenté le triple champion du monde, avant d'évoquer sa nouvelle W08.

"C'était bon de la sentir plus large, plus costaud. Elle va plus vite, elle est plus physique... c'est une bête!", s'est-il exclamé. "Il faut la piloter un peu différemment. C'est tellement mieux que les voitures de l'an passé ! Les G sont carrément plus élevés. On prend plus de 2 G que d'habitude ici. Il y a tellement plus d'appui, ce qu'un pilote réclame toujours. On veut toujours aller plus vite dans les virages."

Des Pirelli constants du premier au dernier tour

"Les pneus sont tellement durs qu'ils ne s'écroulent pas", a-t-il relevé. "La plupart du temps, on ne fera qu'un arrêt. Normalement, on a beaucoup de dégradation sur ces pneus, mais ceux-là ne se dégradent pas. Ils sont très constants, et il n'y a pas tellement de différence entre le premier et le dernier tour."

"Dans les prochains jours, nous commenceront à améliorer la voiture", a-t-il annoncé. "Je continue de penser que nous sommes l'équipe à battre mais nous avons un gros travail devant nous, comme chaque équipe."

Mardi et mercredi, l'équipe pourra uniquement travailler au set-up sur le sec car la dernière journée la piste sera arrosée pour tester les nouveau "pluie" de Pirelli.