Lewis Hamilton (Mercedes) le plus rapide de la 1re journée de tests à Montmelo

Lewis Hamilton a battu de 0"235 sa pole position du dernier Grand Prix d'Espagne, lundi à Montmelo à l'occasion de la première journée de tests officiels avec les machines du Mondial 2017. A l'aune du gain de cinq secondes promis par le législateur, on est loin du compte. Bref, son tour en 1'21"765 n'est sûrement pas représentatif du potentiel de sa W08, même si c'est toujours bien de finir une séance d'essais en tête.

Plus sûrement, le Britannique est satisfait de ses 73 tours parcourus dans l'après-midi sur le Circuit de Catalogne, 0"113 plus vite que Sebastian Vettel (Ferrari) et ses 128 rotations. Détail qui n'en est peut-être pas un : le triple champion du monde était en "tendre" au moment de sa perf alors que le quadruple couronné est resté toute la journée en "medium".

Pour les triples champions du monde, Valtteri Bottas avait attaqué le roulage le matin, et confirmé que l'équipe "s'en fichait pas mal des chronos". Ses 79 révolutions du tracé catalan ont donc porté le total de l'équipe à 152 boucles. De quoi en savoir déjà pas mal sur l'aéro version 2017 qui était au cœur des travaux, ainsi que les mesures de vibrations et la compréhension des pneus Pirelli plus larges. Le Britannique et le Finlandais, remplaçant de Nico Rosberg, se relaieront dans le sens inverse mardi.

Sebastian Vettel (Ferrari) - Tests Montmelo 1 - 27 février 2017Ferrari S.p.A.

Les chronos

Lewis Hamilton (Mercedes) 1:21.765 (73 tours)

Sebastian Vettel (Ferrari) 1:21.878 (128)

Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:22.076 (103)

Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1:22.894 (51)

Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG) 1:22.926 (50)

Valtteri Bottas (Mercedes) 1:23.169 (79)

Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:23.709 (39)

Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault) 1:24.494 (51)

Nico Hülkenberg (Renault) 1:24.784 (57)

Fernando Alonso (McLaren-Honda) 1:24.852 (29)

Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari) 1:26.841 (72)