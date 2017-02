Max Mosley : "Avec sa nouvelle réglementation technique, la F1 fait fausse route"

Les monoplaces disposeront dès 2017 de pneus plus larges et d’une aéro plus généreuse qui leur permettra de gagner plusieurs secondes au tour. Plusieurs observateurs ont cependant fait remarquer que les dépassements seront plus difficiles pour les pilotes.



"Avec sa nouvelle réglementation technique, la Formule 1 fait fausse route selon moi, lance Mosley. J’aurais plutôt opté pour l’inverse, en réduisant les charges aérodynamiques et en privilégiant le grip mécanique."

"Choisir délibérément de rendre les monoplaces plus rapides est une décision qui a de quoi susciter quelques questions légitimes, s’interroge le Britannique. C’est à se demander quelle a été la véritable utilité du travail de la FIA au cours de ces 40 ou 50 dernières années à ralentir volontairement les voitures afin de les rendre plus sûres. En effet, lenteur et sécurité vont de pair puisque vitesse rime avec danger…"



