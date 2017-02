McLaren est déjà lâchée par son moteur Honda...

Fernando Alonso pourrait ne pas reprendre la piste aujourd'hui à Barcelone où se déroule la première journée des essais privés hivernaux préparatifs à la saison 2017. La MCL32 s'est arrêtée après seulement un tour avec un souci dans le système de pression d'huile du nouveau moteur Honda.



Le bolide orange avait pourtant parcouru les 100 km autorisés sans rencontrer la moindre difficulté apparente hier, à la veille des premiers essais.



Mais après qu'Alonso se soit élancé à la sortie des stands ce matin, les techniciens de Honda ont découvert un problème dès son retour au garage après un seul tour d'installation. Le programme de la journée pourrait se résumer à cette seule boucle pour l'équipe McLaren aujourd'hui.

"Nous avons diagnostiqué un souci avec le système de pression d'huile sur le moteur et cela nécessite une investigation complète,a déclaré un porte-parole de Honda.Nous espérons reprendre la piste mais, en raison de l'accès délicat de la pompe à huile, ce problème prendre quelques heures avant d'être résolu."



La nouvelle Red Bull RB13 s'est immobilisée sur la piste ce matin, entraînant une première interruption des tests au drapeau rouge, en raison d'une panne électronique. Daniel Ricciardo devrait cependant reprendre la piste rapidement.



